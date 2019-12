Virgo – Martes 3 de diciembre de 2019: se avecina una etapa llena de romances

Tú sabes cómo evitarlas. Hazlo directamente y no te inmiscuyas en asuntos ajenos. Deja que cada cual resuelva sus propios problemas, ayúdales, por supuesto, pero si insisten en su camino y hacen caso omiso de tus observaciones y recomendaciones, entonces no te desalientes ni te sientas decepcionado pues cada cual debe asumir responsabilidad por sus acciones.



Amor

Tu capacidad de amar es ilimitada, Virgo, pero muchas personas no lo comprenden y por eso es menester que no te sientas mal si los que amas no reaccionan como tú frente a las diferentes circunstancias que se están presentando en tu vida sentimental. Sé como eres, nunca finjas ser de otra manera para satisfacer el ego ajeno, tu hermosa naturaleza atrae el amor por lo que realmente eres, no por lo que aparentas.