Virgo – Martes 28 de abril de 2020: descubres nuevos intereses en tu vida

Ten cuidado con las falsas promesas porque con la Luna en Leo te envuelve una onda de exageración en todo. Hay personas mentirosas dándote vueltas en el amor, no te vuelvas desconfiado, pero tampoco exageradamente crédulo. Tiendes a depender desmedidamente del factor suerte dejando todo a la casualidad.

Al mismo tiempo demasiado confiado en tu buena estrella y podrías cometer una imprudencia con tu dinero confiándolo a personas que no son de fiar. Sé prudente este martes, escucha consejos y recomendaciones, no te dejes influir por gentes manipuladoras.

Amor Atiende bien lo que está sucediendo en tu entorno y no te guíes únicamente por lo que te digan porque ahora, con la Luna en el elemento fuego podrás vivir emociones intensas con tu pareja o una persona que hace poco conociste.

Salud Las posiciones planetarias actuales son propicias para la recuperación tisular y muy favorable si has sufrido de alguna quemadura, lesión o accidente en días recientes. ¡Todo no es negativo, Virgo!

Trabajo Toma deportivamente cualquier circunstancia adversa en tu trabajo. Algunas actividades que hoy se te presentan quizás no sean totalmente de tu agrado, pero las enfrentarás con tu mejor disposición y lograrás realizarlas exitosamente.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: mediano.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu buena disposición que hoy tienes para entender a los demás, perdonar, y seguir hacia adelante.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Virgo: confundir una sensación, emoción o impulso pasional con un sentimiento genuino, no diferenciar una cosa de otra.

Qué debo evitar?: insistir en algo que realmente no merece la pena, con tal de no dar tu brazo a torcer.

Frase del día: un amigo lo sabe todo de ti, lo bueno y lo malo, y a pesar de eso, te quiere.