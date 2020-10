Virgo - Martes 27 de octubre del 2020: te espera un día de buena suerte y buen augurio

Piscis haría que tu día se sienta con buenos bríos para ti, parece que has caminado por el buen sendero de la abundancia hoy, pues no solo económicamente te favorece, sino que encuentras personas cálidas que te sonríen, halagos inesperados de extraños y un cambio de energía próspera y brillante.

A pesar de que algunos critiquen lo que realices, pues siempre habrá quien le moleste tu luz, la realidad es que Mercurio no estaría ejerciendo tanto revuelo en este día para ti, te has sentido de pronto en un estanque donde no puedes salir de algunos problemas que vienes cargando de tiempo atrás a la fecha. Pero verás con calma que el día tiene buena pinta para ti.