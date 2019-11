Virgo – Martes 26 de noviembre de 2019: se abre tu corazón al amor

No desconfíes de la persona amada. Canaliza adecuadamente tus impulsos y no te dejes llevar por sentimientos de frustración si pierdes un dinero o no te llega el pago que esperas. Tú eres un signo decidido, acucioso y muy activo, y si aplicas esas buenas cualidades tendrás un martes prometedor con un toque optimista en lo que hagas.



Dinero y fortuna

No sigas el camino de los ilusos, planta firmemente los pies sobre la tierra y triunfarás. Hasta que no tengas en las manos el dinero prometido no te lances a ninguna aventura económica osada contando con los demás, es menester siempre contar con lo que se tiene, no con lo que te han prometido.