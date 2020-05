Virgo – Martes 26 de mayo de 2020: una semana de muchas oportunidades

Tu regente Mercurio está muy bien influido este martes con dos conjunciones con los nodos lunares y como transita directo por el signo que rige las perspectivas que se presentan son muy auspiciosas para ti. Prepárate mental y emocionalmente para una semana de acontecimientos insólitos y un próximo mes de junio en el que surgirán situaciones no previstas. No saltes a conclusiones precipitadas pues todo ocurrirá a su tiempo y felizmente no habrá repercusiones desagradables.