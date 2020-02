Virgo – Martes 25 de febrero de 2020: hora de cambiar tu óptica sentimental

No te apresures a la hora de tomar decisiones pues ahora Mercurio está retrógrado y podrías cometer errores. Este es un martes de precaución en todo ya que podrían urgir ciertas situaciones comprometedoras que si no las enfrentas de una manera adecuada causarían problemas ulteriores.



Amor

Recuerda que mientras Mercurio esté retrógrado no debes tomar decisiones sentimentales drásticas pues podrías estar errado o bajo la influencia de emociones intensas. No permitas que un chisme o murmuración te cause problemas en tu vida afectiva.