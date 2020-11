Virgo - Martes 24 de noviembre del 2020: has lo que sea necesario para levantar tu ánimo

Virgo, aprende a vivir con o sin crisis, posiblemente hayas tenido que dejar de hacer algunas cosas que te gustan, pero no por ello es necesario entrar en decadencia. La vida te podría tener preparado todo para que seas mucho mejor persona que antes, solo es cuestión de que dejes que la influencia de la Luna sea clara y buena contigo.

Ahora que tienes la oportunidad, deja de lado algunos pensamientos negativos que podrían haber llegado en boca de quien no tienes tanta confianza. Posiblemente tienes a tu favor una manera particular de resolver las cosas y es así como obtendrías buenos resultados sobre tus metas. Quizá la influencia del tránsito de Piscis a Aries, disipe tus dudas y te de la seguridad necesaria para crecer.

Pronóstico del día: no prestes demasiada atención a lo que la gente cuenta. Quiere decir que de pronto podrías escuchar algunos chismes o habladurías que te mantienen a la expectativa, callado y sin hacer mucho revuelo por lo que otros solo especulan. Es la oposición entre Urano y Venus lo que tiene esa energía en el día, haciendo que te anticipes a cómo responder hacia los demás.