Virgo - Martes 22 de septiembre 2020: agudizas tu instinto y actúas con certeza

Fase Lunar: creciente.

Iluminación: 39%

Signo de influencia: Sagitario.

Carta del Tarot: la Templanza de cabeza.

Evento astronómico: equinoccio de otoño.

No siempre crees en ti mismo, sobre todo si se trata de instinto, prefieres tener todo en tus manos para argumentar los hechos de cualquier cosa, pero no podrás evitar que puedes usar habilidades inesperadas a tu favor. Por mucho que no te concentres en la energía, hoy estará a tu favor.

Pronóstico del día: Sagitario como signo regente, se encuentra con mayor influencia sobre tu energía, harás caso a cada mensaje que recibas, pues son la clave del éxito para hoy. No puedes dudar un segundo en lo que presientes, pues mantenerte atento a quien eres, es la clave de lo que podrías liberar para encontrar motivaciones diferentes y adecuadas para ti.





AMOR

Comienzas a percatarte que existe una persona, que constantemente te halaga, prácticamente por todo lo que haces en el día. Imaginarás por un momento, los motivos por los que lo hace, para darte cuenta que no son las mejores intenciones, alejándolo con evidencia antes de que te meta en un problema inesperado.

SALUD

Tu piel es la que podría resentir algunos estragos en tu persona, si no la atiendes con calma y constancia. Podrían existir algunas dolencias que no consideraste antes, a pesar de que no son tan significativas, evitarán problemáticas más dramáticas en el futuro. No siempre confías en todo lo que sientes, pero hoy, será lo contrario con toda seguridad.

DINERO

Es probable que te presenten algunas opciones financieras que podrían ser atractivas para hacer crecer tu dinero. No importa de donde venga la propuesta, más allá de analizarla, intenta sentir con energía lo que puede atraer a tu vida. Sin lugar a dudas, es una opción tentadora, pero no cuando atenta contra tu fortuna, por eso serás más certero.





TRABAJO

Has estado muy cerca de conseguir todo lo que quieres a pesar de que no se hayan mostrado muchas oportunidades. Las pocas que has tenido en tus manos las has aprovechado correctamente. Has lo pertinente para que se vuelvan un hecho, evitando que caigas en recurrentes errores. Laboralmente eres alguien que podría sacar provecho de muchas habilidades, debes mostrarlas de a poco, pues pueden aprovecharse de ellas y ofrecerte lo que no mereces.

PREDICCIÓN DE PAREJA PARA HOY MARTES

Si te encuentras en pareja: recién comienza la semana y con ello una mejor racha para tu pareja y tú.

Si estás soltero : si se presenta la oportunidad para que salgas con alguien, no lo dudes en ningún momento.

Nivel de energía sexual : alto.

