Virgo – Martes 22 de octubre de 2019: vivirás una hermosa realidad sentimental

Has estado algo inquieto recientemente pues no has podido resolver algunos de los planes que te habías propuesto lo cual te crea ansiedad. ¿Lo mejor? Tomarlo todo según se vaya presentando y vivir cada día como el presente que es, sin estar preocupándote tanto por el mañana y centrando tu atención en el presente, el aquí y el ahora que es tu realidad, Virgo.