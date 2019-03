Virgo – Martes 19 de marzo de 2019: prepárate para un nuevo amanecer

No obstante, estás algo inquieto por una noticia que escuchaste y podría perturbarte emocionalmente, no le prestes atención, cada cosa en su tiempo, y su momento, y eso lo sabes tú que eres el paradigma del orden y la perfección.



Dinero y fortuna

Eres una persona afortunada, pero confiar demasiado en tu buena disposición puede llevarte a tomar decisiones temerarias. No te precipites y no pongas tus ahorros en manos ajenas, antes de tiempo. Un poco de paciencia no te vendrá nada mal, espera y no te complicarás financieramente.