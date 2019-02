Virgo – Martes 19 de febrero de 2019: la superluna trae nuevos intereses a tu vida

Algo que estaba confuso se aclara y en pocos días tendrás en tus manos las soluciones que esperas, Virgo. No vaciles, sigue tus inspiraciones y cosecharás éxito en todo lo que te propongas. Persiste en tus planes de hoy por la mañana y aparta un tiempo para demostrarle a tu pareja con algún detalle el lugar que ocupa en tu vida. Una llamada telefónica sorpresiva, un ramo de flores, una invitación a cenar pueden ayudar mucho a recuperar el terreno que tú, tal vez sin darte cuenta, puedes haber perdido. Evita complicarte innecesariamente echándote responsabilidades ajenas o viviendo el karma de otras personas pues tu salud se resquebrajaría y finalmente no lograrías nada concreto. Se está abriendo una etapa nueva en tu vida sentimental.

Amor Una nueva escala de valores se entroniza en tu panorama romántico y si prestas atención a los encuentros que surgen te darás cuenta de la dicha que tienes en tu horizonte, y que debes aprovechar cada minuto de tu vida. Comienzas tu ciclo de cumpleaños, una nueva vida con nuevas oportunidades se abre frente a ti. Amor Tu personalidad cautivadora atraerá a ti el romance y la dicha, pero recuerda ¡nada de sentimientos posesivos, celos o pleitos! Esas cosas alejan la felicidad y enfrían la relación, además, no tienen nada que ver con la naturaleza objetiva y sensata de tu signo Virgo.



Dinero y fortuna

Posiblemente debas efectuar un gasto inesperado que no habías considerado, Virgo. No te desalientes si tu economía baja un poco porque dentro de poco tiempo no solamente recuperarás tu nivel financiero sino estarás ganando más dinero.