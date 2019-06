Virgo – Martes 18 de junio de 2019: tu regente activa tu elocuencia

Amor El campo magnético de tu personalidad se realza y acentúa con el movimiento directo de tu regente Mercurio en conjunción con el planeta Marte, dínamo de la energía. Para ti ha llegado el tiempo de la felicidad, no importa lo que pudo haber sucedido en el pasado, ahora eres tú, quien crea el futuro.

Dinero y fortuna

Mercurio en conjunción con Marte este día. El área del dinero está ahora bien auspiciada, pero existe un peligro: derrochar. Hay personas muy cercanas a ti que no saben darle valor a la economía y te inducen a comprar lo que no necesitas, mantente firme para no endeudarte por caprichitos ajenos.