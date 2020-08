Virgo - martes 18 de agosto del 2020: revisa bien los asuntos leales

AMOR Algunos rumores están surgiendo sobre ti y tu pareja, sobre todo porque piensan que ambos no están haciendo las cosas correctamente, como si uno de ustedes cometiera infidelidad, tómalo con calma, son envidias que provienen de alguna ex pareja de tu lado.

SALUD Tu salud viene bien sobre todo porque has comenzado a tomar un tratamiento omedicamentos que están haciendo que tu estómago, espalda, hombros o cabeza, mejoren tras dolores intensos, se recomienda que tomes una terapia alternativa como reiki o quizá acupuntura.

DINERO Trae tu dinero más controlado que antes sobre, todo porque hay una persona que quiere que le prestes una cantidad importante y no es lo ideal para que así sea, pero si tienes esa idea debes considerar que el dinero no regresará pues es alguien que miente constantemente.



TRABAJO

Has venido esperando una entrevista de trabajo que será un hecho, no te pongas nervioso porque seguramente te van a contratar, aunque ahora no sabes exactamente si quieres hacer lo que te propusieron, date la oportunidad porque el trabajo hoy más que nunca es cómo sacarte la lotería,