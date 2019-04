Virgo – Martes 16 de abril de 2019: se acentúa tu elocuencia

No te dejes envolver por ninguna idea negativa ni prestes atención a rumores mal intencionados. Lo que te propongas realizar lo lograrás, solamente mantén tu mirada centrada en tus metas y no te desvíes. Se perciben señales muy prometedoras para tu vida laboral. Todo ocurre a su tiempo, y el tuyo está llegando, Virgo.

Lo principal es que aproveches bien cada oportunidad y no dejes escapar de tus manos la posibilidad de un ascenso. El trabajo y el dinero marchan tomados de las manos en esta segunda quincena del mes de abril y ante ti se abren nuevas puertas para aumentar tus ingresos. Tu noche será romántica, inolvidable.

Salud Con un poco más de cuidado de tu parte, una buena alimentación y el equilibrio de tus actividades de forma adecuada mantendrás tu salud y no tendrás que acudir al médico más de lo indicado para efectuarte tus evaluaciones correspondientes.

Trabajo

No habrá dificultades si haces las cosas a tiempo y no dejas para última hora lo que debes hacer hoy. Tienes muchos ojos puestos sobre ti y hay muchas personas tratando de encontrarte defectos. No te inquietes por eso, haz tu trabajo y punto.