Virgo – Martes 14 de enero de 2020: una solución inesperada, pero feliz.

Noticiero astrológico: la Luna está en Virgo en la vibración del uno, la que indica los comienzos en todo. No hay ningún planeta ni planetoide retrógrado. Tu regente, el planeta Mercurio, está en Capricornio.

Un martes en el que ocurren movimientos astrales únicos dentro de tu horóscopo sentimental pues con la entrada de Venus, planeta del amor, en tu signo opuesto desde ayer, todo tu paisaje afectivo está de fiesta. Sácale el mayor partido posible a esta magnífica combinación planetaria que ahora disfrutas. Energía y creatividad se conjugan en tu signo creando la receta perfecta para lograr éxitos laborales. Pon en orden tus ideas y elimina las que no sirven.



Amor

Algo que debes decidir te está dando vueltas en la cabeza y mientras no lo resuelvas no podrás estar tranquilo. Este no es un día para complicarte inútilmente la vida con indecisiones sino para actuar y vivir intensamente tu relación amorosa.