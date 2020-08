Virgo - Martes 11 de agosto: protección, recibes una protección divina seas creyente o no

Pronóstico del día : te sentirás esta mañana con una energía de luz que recorrerá tu cuerpo, probablemente por que la conexión con seres que te brindan protección hoy hacen que tengas una experiencia personal en un momento de introspección, la luna tendrá el poder de mover tu energía más profunda, recíbelo y agradécelo a pesar de que no exista una energía tangible.

Cambios importantes te hacen concentrarte en tu amor más profundo, parece ser, que quien te protege hoy, se conecta con la energía de la luna, la carta y el signo regente, te volverás más sensible, pero certero, pues seguramente te alejarás de una persona con la que no has logrado un compromiso y debes continuar.