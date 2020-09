Virgo - Martes 1 de septiembre 2020: haces caso a tu instinto y sales exitoso

No te has dado la tarea de seguir tu instinto. Te sobrepasa el hecho de estar preguntando a otros sí consideran que lo que vas a hacer es lo correcto sin hacerte caso a ti. Ahora, decides hacer caso a tus instintos y te sorprenderá la bien que sale todo.

Pronóstico del día : debido a la energía lunar y la carta del colgado de cabeza, te están haciendo entrar en un mundo que desconoces. Principalmente, habrá personas que intentarán apagar tu éxito a todo lo que da, no creas cualquier chisme que podría provocar problemáticas con tu entorno, sin corroborarlo antes.

AMOR

Que no te asombre si comienzas a tomar actitudes hostiles con las personas. Estás verdaderamente cansado de estar rodeado de gente que no comprende que hacen un daño. Laboralmente, familiar o alguno que esté relacionado a las relaciones públicas. No quiere decir que dejes de ser quién eres, pero debes modificar algunas cosas, si quieres adaptarte.