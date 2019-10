Virgo – Martes 1 de octubre de 2019: una respuesta o solución inesperada

Estás entrando en una fase intensa de tu vida sentimental con la influencia de Mercurio directo en conjunción con Venus, planeta del amor, y ya desde ahora empiezas a ver soluciones donde antes había problemas. Existen muchas posibilidades de una reconciliación o arreglo entre los enamorados o parejas que están alejados o separados así que si es necesario da el primer paso y no sigas esperando que sea la otra persona la que tome la iniciativa. El orgullo no cuenta mucho cuando se trata de salvar el amor, si realmente lo hay, no lo olvides, Virgo.