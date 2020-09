Virgo - Lunes 7 de septiembre 2020: empiezas una nueva etapa próspera

Sentirás que el día se encuentra un poco extraño, hay diferentes situaciones que te mantenían desmotivado, principalmente porque sientes que a veces avanzas tres pasos y retrocedes cinco, pero has aislado tu energía negativa, afortunadamente para ti, al concentrarte, te conectas con la luna para poder fluir correctamente.

Pronóstico del día : es importante que tomes en cuenta la influencia de la luna en tu persona. Has tenido que soportar algunos obstáculos bastante complicados para lograr tus objetivos, contempla comprometerte con lo que prometiste para ti mismo, lo que has dejado en pausa, se dará por añadidura.

Es difícil que te des cuenta de tus propias virtudes, constantemente te reclamas que no eres capaz de realizar todo con lo que te comprometes, pero las personas serán quienes te alienten a que logres tus metas pronto.

SALUD Una de las recomendaciones para hoy, es el consumo de espinacas, si puedes hacerlo con sal y limón es mucho mejor, ya que los aderezos pueden contener azúcares o grasas saturadas que no permiten que obtengas los nutrientes esenciales. Asimismo, sería importante que puedas dejar el pan, al menos por un día.

DINERO Es recomendable que evites viajar, no solo por la pandemia actual, sino por que podrías generar deudas innecesarias y no es un buen tiempo para disfrutar de otros lugares.

TRABAJO

Algunas cosas se han puesto en tu contra dentro de tu trabajo, tratarás de conservar la calma a pesar del caos. No has tenido la oportunidad de saber la naturaleza del comportamiento de otros hacia ti, pero en prontitud lo conocerás y no serán noticias agradables, por el contrario, tu percepción será mas certera para evitar caer en provocaciones.