Virgo – Lunes 6 de enero de 2020: una grata disposición sentimental

El nuevo año se está abriendo con una sorpresa económica y este mes de enero que estás viviendo te colocará en el camino correcto. Tienes de tu parte muchas posibilidades de éxito en una situación amorosa que te trae altamente excitado. Algo positivo sucederá relacionado con un dinero que recibes y no esperabas, puede ser desde una cuenta atrasada hasta un ingreso adicional por algo que te debía un amigo algo reticente.

Las perspectivas que se están abriendo frente a ti son estupendas, Virgo, así que no te inquietes por nada, disfruta lo que está llegando a tu vida. Por otra parte mientras tengas a tu regente, Mercurio, directo, no pierdas tiempo y haz todo lo que has pensado hacer.