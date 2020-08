Virgo - Lunes 3 de agosto: contradicciones, es un día en el que probablemente te enfrentes a diferencias irreconciliables

Si bien no tienes altas expectativas pero sí deseos de que las cosas concluyan a tu favor.

Si no tienes pareja en este momento, es probable que exista una nostalgia, tristeza o recuerdo de alguien del pasado, pero en resumidas cuentas es un día para avanzar a pesar de los conflictos inminentes.

SALUD Bajo la energía regente del día, es propicio que aligeres el consumo de sales, será determinante que ajustes tu metabolismo, para no sentir los estragos del estrés o una serie de presiones que se encuentran a tu alrededor en temas de salud.

No hay que preocuparse ni sugestionarse, el tema es actuar para evitar y sobre todo sobresalir de las malas energías que te aquejan en este día.

DINERO

Has confiado demasiado en las personas y no necesariamente han sido las adecuadas. Date la oportunidad de analizar a la persona que tienes enfrente para no sufrir las consecuencias posteriores.