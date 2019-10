Virgo - Lunes 28 de octubre de 2019: descubres nuevas realidades dentro de ti mismo

Puedes verte envuelto en un problema embarazoso debido a una murmuración, chisme o comentario fuera de lugar. ¿Lo mejor? No contarle a quienes no tienen necesidad de saber tus asuntos esas cuestiones personales que te inquietan.

Amor Ten mucho cuidado porque tus preocupaciones pueden entrar en conflicto con tus intereses sentimentales si no trazas una línea divisoria entre ambos que prevenga distanciamientos amorosos. Estás con muchas inquietudes sobre tu futuro y esa situación causa estrés y ansiedad.

Salud Todos los padecimientos que de una manera u otra estén asociados con las vías respiratorias no se encuentran bien auspiciados. Por eso hoy más que nunca evita los sitios donde haya humo de cigarrillos y sustancias de olores penetrantes. Si vas a limpiar tu casa aléjate del ácido clorhídrico o muriático-, amoníaco y cloro.

Dinero y fortuna Entras en la etapa de las buenas intenciones. Se presentará una oportunidad de hacer dinero de manera eficaz y obtener resultados adecuados. Si has pensado efectuar una inversión importante asociada con computadoras, terrenos o bienes raíces este es el día ideal para ese empeño. También los que están asociados con el arte y sus manifestaciones.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este lunes: fuerte.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la influencia del novilunio te ayudará a aplicar de forma efectiva todo lo que has aprendido de tus experiencias pasadas.

Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Virgo: insistir en lo que no está dado resultados en vez de buscar otras alternativas.

¿Qué debo evitar?: las decisiones apresuradas tomadas de forma emocional.

Frase del día: cuando el corazón habla no hacen falta las palabras.