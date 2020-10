Virgo - Lunes 26 de octubre del 2020: comprométete contigo mismo

Por alguna razón inesperada, has estado aplazando convenios, prórrogas, acuerdos o conciliaciones. Piensas que tienes demasiado tiempo para cumplirlas y no estás dispuesto a mover un dedo a menos que exista necesidad.

No hagas cosas buenas que han surgido como malas, el querer también hacer todo por los demás no es la mejor manera de ayudar.

AMOR La conjunción como aspecto visible entre el Sol y Mercurio, generaría la seguridad para terminar un ciclo con alguien que te habría costado trabajo concluir, si bien estás mucho más atento que antes a lo que quieres y a lo que no, posiblemente encuentres en dicha regencia el valor para poder concluir de pronto con todo lo que sea innecesario.

SALUD La papaya y la piña en conjunto, hoy podrían ser parte de tu dieta, sobre todo si las mezclas en un licuado con avena y amaranto, pues son fuente de energía y llenos de propiedades únicas para mantener tu digestión mejor que nunca. Si has tenido malestares de pronto, es debido al cansancio excesivo, pero lo recomendado hoy, quitaría parte de esos síntomas.

DINERO Y FORTUNA

No te agobies por lo que no has podido cubrir, deja que todo se ponga mucho mejor para ti si sigues la regencia del número cuatro en tu andar.