Virgo – Lunes 20 de enero de 2020: te sientes motivado en todo

Este no es un día para complicarte inútilmente la vida con indecisiones sino para actuar y vivir intensamente tu relación amorosa pues la Luna tiende a volverte algo inquieto, y debes compensar esa energía con una actitud positiva de tu parte.

Deberás tomar una resolución muy significativa en tu vida amorosa. Tal vez dejar una persona que ya no te interesa o empezar a salir con otra.

No sigas posponiendo más ninguna decisión de índole afectiva. Algo que debes decidir te está dando vueltas en la cabeza y mientras no lo resuelvas no podrás estar tranquilo.