Virgo - Lunes 18 de noviembre de 2019 : el amor presenta un rostro nuevo

Tenías ciertos planes para esta semana, pero escucharás una noticia que te forzará a cambiarlos. Sigue tu intuición que no te engañará y lograrás lo que estás deseando sin mayor esfuerzo.

Amor Con la conjunción de tu regente con Júpiter se realza tu carisma y te coloca en el centro, no en un lado. Eres tú quien decidirá qué hacer con tu vida amorosa y una relación que no está funcionando como debe.

Salud Si estás sintiéndote ansioso o ansiosa es posible que estés asumiendo para ti demasiadas cargas y responsabilidades. Aligera lo que haces para que tu salud no se resquebraje.

Este ciclo mantén separados los objetivos laborales de tu vida personal. No “chatees” o entres en una red social en horario de trabajo, te perjudicaría mucho. No te olvides que todo lo que escribe quedará para siempre.

Dinero y fortuna Recibirás una oferta que no debes despreciar. Es probable que se produzca un evento en el que haya dinero por medio y lo que inviertas te dará dividendos. Puede ser una subasta o una compra considerada como una verdadera oferta.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este lunes: fuerte.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: saber callarte en su momento, no decir lo que pueda perjudicarte a ti o a otro.

Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Virgo: la indiscreción, hablar lo que no debes.

¿Qué debo evitar?: las acciones emocionales.

Frase del día: quizás el primer paso no te lleve donde quieras estar, pero te saca de donde estás.