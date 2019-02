Virgo - Lunes 18 de febrero de 2019: se simplifican muchas cosas

Hoy debes acentuar tu tacto social y evitar argumentos y confrontaciones que no te ayudarían en nada. Como ya debes haber aprendido de las experiencias pasadas cuando hay una demora o un retardo en ciertos asuntos otros se ponen en marcha.

Por tanto, las primeras horas del día procura resolver lo que tienes pendiente para que cuando llegue la noche no te tome todo de golpe y se te compliquen las cosas, Virgo.



Amor

Debido al tránsito lunar por el elemento fuego tiendes a estar algo inestable y volátil, con la lengua suelta, y esto podría causarte problemas que no te convienen. En el amor estás bien auspiciado. No crees escenas de celos ni entres en situaciones que te desestabilicen emocionalmente aunque escuches algo que te inquiete, no reacciones enseguida, medita, estudia tus respuestas.