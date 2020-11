Virgo - Lunes 16 de noviembre del 2020: estás en un buen momento para dejar algo que no te gusta

Por ello si consideras que tienes demasiadas responsabilidades, no está de más delegar, hacer que todo se encuentre de tu lado, quitándote algunos pendientes por el momento.

La presión es variada, sobre todo cuando un asunto no salió como querías, pero para no quitarle energía negativa, la Luna tendría la potencia absoluta, haciendo que las cosas estén en mejor regencia que antes. No dejes que nadie te ataque, tendrías que hacer oídos sordos para que nadie te detenga en tu camino.