Virgo - Lunes 14 de septiembre del 2020: comprendes lo que otros no quieren entender

Para ti, es determinante que todos se sean mucho más conscientes de la situación, pero por más que lo intentes no podrás modificarlos. Tendrás que poner el ejemplo sin esperar respuestas a cambio.

Pronóstico del día : la carta del carro de cabeza, no se ha mantenido tan presente en otros signos, pero para el tuyo, es una conexión singular.

Resulta que estarás más atento para mantenerte alerta de quienes quieran hacer que las cosas para ti no salgan como has planeado.

Sientes que no tienes las ganas de hacer todo sobre lo que te has responsabilizado, generando algunas consecuencias en tu vida, por ello harás que todo se reestablezca cambiando tu actitud.



DINERO

Por más sencillo que parezca, no estarás en sintonía con el dinero en el presente día. Has tenido la seguridad de que constantemente te enfrentas a personajes de mayor edad, que cuestionan todo lo que haces a pesar de no ser ni siquiera un familiar.