Virgo - Lunes 10 de agosto: no tomes todo a juego, podrías sentirte apenado

A veces el sarcasmo llega de manera inesperada a tu vida, de tal manera que sientes que es parte de tu personalidad y que no tienes inconveniente en exhibirlo con las personas que te rodean, pero hoy en particular una persona se lo toma a pecho y podrían ser consecuencias complicadas entre ambos.

DINERO Es probable que estés ejerciendo un método de repartición económica para tus responsabilidades, de manera correcta, pero no te olvides que el restringir el dinero, podría estancar tu economía, no cierres la llave sobre todo si eres responsable de familia, recuerda que tue elegiste estar ahí, si eres soltero podrías aportar a algún familiar que te pida ayuda.



TRABAJO

No siempre has sido muy considerado con las personas que te rodean en tu trabajo, pues debido a la alta competencia en tu entorno, has tenido que ser más sigiloso para evitar que te vean la cara, pero intenta ser más flexible cuando ves buenos resultados en un equipo de trabajo. Probablemente algunos serán accesibles contigo pero los que no, evita levantar conflictos para no generar un ambiente laboral turbio.