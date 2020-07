Virgo – Jueves 9 de julio de 2020: pronto llegará lo que has estado esperando

A partir de ahora descubrirás nuevas facetas de tu personalidad que no habías considerado y que atraerán notablemente a quienes se acerquen a tu lado. Una etapa hermosa se avecina, Virgo. Este último trimestre del año será inolvidable.

Cuida tu relación, no la comprometas de una manera poco inteligente que nada tiene que ver con la naturaleza de tu signo lógico y observador.

Salud

No te guíes por gentes charlatanas. Asegúrate de estar haciendo las cosas como se debe y no estar influido por las indicaciones de personas improvisadas que no saben nada de medicina y pueden estar comprometiendo tu salud con sus ideas.