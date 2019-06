Virgo –Jueves 6 de junio de 2019: pondrás punto final a una situación embarazosa

Las influencias de la Luna y tu regente Mercurio en este jueves impactan tu área de salud y amor. Hoy tus palabras serán muy importantes y serán tomadas en cuenta así que aumenta tu grado de responsabilidad cuando platiques con tu pareja o un buen amigo y no trates de forma improvisada asuntos serios del corazón o los sentimientos.



Amor

Sabrás lo que debes hacer y decir en cada instante si te guías por tu voz interior y no solamente por las apariencias. Deja aflorar tus sentimientos en todo momento y no te arrepentirás de tus palabras. Las reconciliaciones siempre son dulces, no lo olvides y nada sacamos con una actitud obstinada.