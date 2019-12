Virgo – Jueves 5 de diciembre de 2019: no pases por alto esa señal de aviso sentimental

Aprovecha a tu favor la energía que procede del trino de la Luna con tu regente Mercurio este jueves, Virgo. Si estás soltero, o soltera, ve planeando una salida de fin de semana para que al llegar el viernes no te encuentres sin un plan concreto ni saber qué hacer.

Si esta no es tu situación, y gozas de una buena relación, entonces tómalo como aviso para enriquecerla más y prepararte para un nuevo año 2020 en el que abunden el romance, la pasión, el amor.

Salud Aprovecha las ventajas de la aromaterapia y los baños con sales y espuma para relajar tus músculos y ponerte nuevamente en forma. Es tu día de recuperación, no de excesos ni de trabajos mentales. Al llegar a tu casa separa aunque sea media hora para ti, para cuidarte más.

Dinero y fortuna El trino de la Luna con Mercurio es un excelente aspecto, Virgo. No hay problemas asociados con un asunto económico que está por resolverse aunque ahora haya algunas demoras al respecto. Si tomas las cosas con calma lograrás solucionarlas en tiempo y forma sin mayores complicaciones financieras ni legales.

Biorritmo astral de hoy Nivel de energía sexual este jueves: moderada a alta. Dinámica cósmica que debes aprovechar: la inspiración que estás recibiendo para terminar cierta situación que no te conviene. Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Virgo: desoír la llamada de tu voz interior. ¿Qué debo evitar?: ciertas actitudes auto suficientes que te impiden ver la realidad con más claridad.

Frase del día: las personas realmente buenas no causan daño a los demás porque su naturaleza no se los permite, y no porque tengan miedo a castigos eternos.