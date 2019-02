Se augura un día de amor en todos los aspectos. Disfrútalo sin reservas y goza plenamente las bondades de la vida sentimental. Las circunstancias que te rodean son favorables para reorientar tu régimen de vida en un sentido que sea más positivo para todos y no dejarte envolver por gentes a tu alrededor cargadas de inestabilidades emocionales, temores y problemas.



Amor

Este es un fin de semana de recapacitación y reevaluación de tu vida sentimental. Tal vez te has sentido atado, preocupado, inquieto, pensando que no te amaban debido al silencio. ¡Nada de eso! Esa persona espera por tu iniciativa, no demores tu dicha. Es hora de dar el primer paso en todo, con seguridad y confianza.