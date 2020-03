Virgo – Jueves 26 de marzo de 2020: inicias una nueva etapa en tu vida

En este día, más que en otros, aplica tu tradicional sentido analítico y racional de Virgo. No te embarques en lo que luego te pesaría. Antes de decir algo improcedente analiza si vale la pena decirlo, o si te va a causar problemas.

Si te dejas abatir por una situación emocional confusa no serías feliz y tú sabes cómo actuar sabiamente cuando no te apresuras.

Salud No expongas tu salud dejándote llevar por remedios que surgen de la noche a la mañana como cadenas virales de mensajes en las computadoras y teléfonos que generalmente causan más daño que bien.

Si no tienes empleo lo conseguirás, y si estás ocupando una posición importante en tu empresa, la misma se solidifica.

Sin embargo, mucho cuidado con esas ofertas que te llegan prometiéndote mucho dinero y te exigen tu información personal, no caigas en la trampa, Virgo.

Frase del día: si no puedes decir que alguien es un buen amigo, entonces no le llames amigo porque no lo es.