Virgo – Jueves 26 de diciembre de 2019: encuentras amor donde menos pensabas

Hay una gran enseñanza en tu vida: no te compliques pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Lo que más apreciará tu pareja, o un buen amigo será tu sinceridad, y tus deseos de mantener una relación sentimental franca y abierta sin complicaciones ni tapujos o entresijos, aunque no siempre hay que decirlo todo si al hacerlo no resuelves nada y hieres a otros. Aplica tu inteligencia y sentido común siempre.