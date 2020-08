Virgo - Jueves 20 de agosto de 2020: apoyo en alguien cercano

AMOR Considera como un privilegio tener buenos amigos sobre todo porque días como el presente podrían hacer que tu día mejore apláudelo, agradécelo, valorarlo y regrésalo cuando sea necesario, no es necesario recordártelo por que generalmente eres recíproco.

TRABAJO Tu personalidad a veces un poco tajante pero no por eso vas a dejar de ser perseverante, lograrás tus objetivos a pesar del caos, se percibe que después de lo que ha sucedido podrás tener mayores oportunidades de destacar en el trabajo.