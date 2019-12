Virgo – Jueves 19 de diciembre de 2019: evita los pensamientos sombríos

Aprovecha bien cada instante y no te dejes llevar por pensamientos sombríos del pasado o inclusive ansiedades e inseguridades del futuro que hoy jueves podrían asaltarte debido a una cuadratura de tu regente Mercurio con Neptuno (90 grados de diferencia entre ambos).

Descansa este fin de semana cuando llegues a tu casa, y no te impacientes ni agobies por lo que has dejado atrás en tu trabajo. Cada cosa requiere su tiempo y hoy no es el día de las preocupaciones laborales sino del reposo para recargarte energéticamente durante esta noche.