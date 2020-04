Virgo – Jueves 16 de abril de 2020: inicias una etapa nueva en tu realidad sentimental

Aprovecha bien cada instante y no te dejes llevar por pensamientos sombríos del pasado o inclusive ansiedades e inseguridades del futuro. Estás iniciando ahora un ciclo de solución de problemas y buenos augurios.

Descansa este fin de semana y no te impacientes ni agobies por lo que has dejado atrás en tu trabajo.

Cada cosa requiere su tiempo y hoy no es el día de las preocupaciones laborales sino del reposo para recargarte energéticamente durante esta noche. Aplica tu intuición en un negocio que parece prometedor, pero que no está definido.

Salud No todo es negativo, y en medio de las circunstancias sientes una onda energética muy intensa que te ayudará a contrarrestar cualquier situación negativa de salud que surja.



Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este jueves: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la claridad intuitiva que hoy tienes con la Luna en el elemento aire.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Virgo: posponer una tarea importante y no hacerla en el momento que debe hacerse.

¿Qué debo evitar?: el desgano y desaliento.

Frase del día: si no vas a poner todo tu entusiasmo en lo que piensas hacer, mejor no lo hagas.