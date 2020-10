Virgo - Jueves 15 de octubre del 2020: posiblemente recibas recompensas y buenas noticias

No se puede clasificar el día como malo por la regencia de Mercurio retrógrado, para algunos signos resulta favorable pues las lecciones de vida se toman con la mejor perspectiva y ese, podría ser tu caso.

La luna es tu mejor aliada, compensa lo que hace algunos días no habías podido realizar. Sobre todo, podría moverte hacia un lugar nuevo, cambios de trabajo o de casa que si bien todavía no contemplas como un hecho, son una posibilidad.

Pronóstico del día : Virgo se encuentra transitando hacia Libra y en dicho tránsito se lleva las energías atoradas que hicieron que no te levantaras de pronto.

Sin embargo, te sentirás motivado de pronto, pareciera que no es necesario que una persona te aconseje, solo es cuestión de verte al espejo para saber lo valioso que eres.

Probablemente no has estado teniendo el ánimo que antes. Es por Mercurio y su influencia, pero no permitas que te mantenga a la baja vibración. Queriéndote más de lo que te quieres antes es como logras sentirte bien para ti.