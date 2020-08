Virgo - Jueves 13 de agosto de 2020: vienen eventos repentinos fuertes

Pronóstico del día : sumarás a tu vida experiencias que te vuelven experto ante noticias inesperadas, quiere decir que la carta del loco, confirma que eres fuerte y con habilidades propias para resolver a pesar de que te sientas en desventajas. Pide con serenidad que la vida te llene de sabiduría, para no engancharte con situaciones que no te correspondan.

SALUD Probablemente esos secretos que se hacen presentes hoy, demostrarán que tu instinto y conocimiento sobre el actuar de los demás no necesariamente te mantienen lejos del estrés y la tensión.

DINERO Cierta negativa podría rodearte no solo por noticias inesperadas, sino por la economía en general, extenderás tu creatividad para que dichas amenazas no hagan mella en tu crecimiento personal. Prestarás atención a la seguridad con la que cuentas, antes de sentirte abrumado por lo que sucede alrededor del mundo, creando una estrategia para evitar la pérdida de dinero.

TRABAJO Entenderás que tu trabajo te permite ayudar a los demás a dejar de ser tan radicales y cuadrados, como para no permitir consejos que provengan de ti, la energía global y cósmica te hace sentirte en presencia de retos que podrás superar sin lugar a dudas, no dudes en realizar lo que tu inteligencia te dicte y mantendrás tu trabajo o iniciarás uno con éxito.