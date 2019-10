Virgo – Jueves 10 de octubre de 2019: pronto llegará lo que has estado esperando

A partir de ahora descubrirás nuevas facetas de tu personalidad que no habías considerado y que atraerán notablemente a quienes se acerquen a tu lado. Una etapa hermosa se avecina, Virgo. Este último trimestre del año será inolvidable.

Amor Estás envuelto en una especie de aura de luz, pasión y atracción que también puede crearte problemas de celos con tu pareja si te muestras demasiado coqueta o zalamero con otras personas. Cuida tu relación, no la comprometas de una manera poco inteligente que nada tiene que ver con la naturaleza de tu signo lógico y observador.

Salud

No te guíes por gentes charlatanas. Asegúrate de estar haciendo las cosas como se debe y no estar influido por las indicaciones de personas improvisadas que no saben nada de medicina y pueden estar comprometiendo tu salud con sus ideas.