Virgo - Martes 8 de diciembre del 2020: te especializarías en una habilidad que te redituaría dinero

Tu espíritu triunfador estaría conectado con una buena idea que, sin duda, te haría sentir que no sería impedimento para ti, ponerte de pie y seguir como es debido sobre tus sueños. A veces tienes caídas de ánimo pero no siempre es así, por ello podrías permitirte elegir que las cosas se pongan en prosperidad inmediata con la Luna menguante de tu lado.

Pronóstico del día: ahora es mejor que nunca el pensar que tienes el control de tus emociones, no solo por sentirte en soberbia, sino porque has hecho lo posible para que no te ganen los apegos. Tendrías el apoyo de la persona que menos pensaste y eso significaría mucho para ti. El trígono entre la Luna y Júpiter, te daría lo mejor de su energía para que cumplas con algunas expectativas atrasadas.