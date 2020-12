Virgo - Lunes 28 de diciembre del 2020: a donde vayas, asegúrate de dejar huella en el mundo

No estaría de más pensar, que a veces tienes deseos de triunfar como los grandes, pero que se habría quedado en ideas, pues tus temores te han sobrepasado de pronto.

El hecho de que otros tengan habilidades diversas, no te quitaría la oportunidad de sentir que puedes tomar un rumbo directo al éxito si así te lo propusieras. En este caso sería la Luna creciente, la que te mantendría en una constante.

Por ello es que la confianza es básica, no te preguntes ni des tantas vueltas hacia lo que debes o no hacer. Posiblemente Géminis sería suficiente como para no amargarte el día por pensar de forma negativa y cambiar el rumbo de tus deseos.