Virgo - Martes 12 de enero del 2021: recibirías una buena lección, positiva y armoniosa

Virgo, generalmente cuando se habla de recibir lecciones, el miedo se aparece generando algunas suposiciones que te mantendrían en incertidumbre. Pero no es el caso para lo que podría sucederte hoy. Posiblemente serías más positivo, pues solamente te darías cuenta de que has hecho paso a paso lo que consideras propio y una buena lección, sería solo un complemento. Considerarías que la Luna nueva es la ideal para que todo llegue como es debido a tu energía.

Ahora que la prosperidad se ve correctamente hacia tu camino, es necesario que permanezcas firme, lleno de bienestar, por el momento no es necesario sentir que estarías en contra de lo que deseas si reivindicas algunos aspectos de tus decisiones. Es Capricornio el que te orientaría como es debido.

Pronóstico del día : un par de personas podrían ser tus ángeles, aliados y compañeros hacia un camino de éxito. Es momento de abrir tu energía hacia el sextil entre el Sol y Neptuno, pues posiblemente has estado compitiendo por sentir que vas hacia la plenitud y esta ayuda de la que se habla te vendría mejor de lo que piensas.

SALUD Restauración hacia tu salud, posiblemente te hayas sentido cada día más comprometido con todo aquello que consideres importante y sin duda harías lo propio para que tu vida se vea más saludable que antes. En cualquier momento tendrías que desistir de algunos gustos que no te aportan nada, pero después de acostumbrarte, serías mucho más claro con todo lo que necesites.

DINERO Y FORTUNA Es momento de seguir hablando de tu camino hacia la fortuna, por ninguna razón asumas, que no podrías construir un mejor futuro para ti. Para ello tendrías que desistir de cualquier energía negativa que sientas que no sería próspera. Una veladora de cera color verde, podrías prender para atraer el dinero a inicios del 2021.



TRABAJO

Contemplar solo sirve para reflexionar y una vez que lo hayas hecho, es fundamental actuar para que tengas mayores posibilidades de crecer laboralmente hablando. Mientras tengas todo de tu lado, no se vería ninguna energía oscura que hiciera que no caminaras de forma correcta hacia tus metas. Es Capricornio el que tiene todo a tu favor para que no se te haga tarde en conseguir el éxito.