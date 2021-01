Virgo - Lunes 25 de enero del 2021: has ordenado tus ideas, así que el éxito vendría sin dudarlo

Las condiciones con las que de pronto te manejas, no serían tan complicadas como para que todo se viera mejor para ti. El tránsito de Géminis a Tauro, sería realmente beneficioso y no dudarías que vas por el camino indicado a pesar de tu experiencia.

Le darías un porcentaje de tu tiempo a una nueva persona que te hace sentir pleno. Recordarías que no puedes darle todo o podrías vaciarte.

Pronóstico del día: detendrías la caída de tu energía, pues a veces piensas que no podrías resistir ante tantos movimientos emocionales que posiblemente te hicieran creer que no tienes nada para sobresalir. Por ello con la conjunción entre Júpiter y el Sol, verías como las recompensas son obvias y no tendrías que sentir lo contrario.