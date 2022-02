Virgo horóscopo del 27 de febrero de 2022: vienen decisiones importantes

Virgo. Júpiter rige tu casa 7 de las relaciones y está en ese mismo lugar con mucha fuerza lo cual es un excelente signo. El Sol se está acercando a este planeta así que puede ser necesario reconocer algo sobre tu relación que no has querido hacer ya que el Sol rige tu casa 12 del autosabotaje. No te niegues a la felicidad.