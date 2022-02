Mhoni Vidente dice quién será el nuevo novio de Belinda

Por último, la astróloga también hablo sobre la razón por lo que los ‘Nodeli’ terminaron su historia de amor y detrás de todo está Cristy Nodal, mamá del cantante.

“Hay una tercera en discordia que fue la suegra, la mamá de Nodal. Al principio se llevaban bien, pero después ya no le gustó porque se empieza a tatuar, empieza a cambiar mucho, Belinda lo controla más y ya no le hace caso, es el hijo mayor, el que mantiene a todos… La mamá como buena mamá sabe qué quiere y qué no quiere para su hijo”, aseguró.