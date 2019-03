Virgo en marzo 2019: Mercurio retrógrado, cambian tus planes

Amor Estás entrando en el ciclo del equinoccio con Mercurio retrógrado, Virgo, no te dejes llevar por impulsos de celos o de ideas posesivas pues pondrías en peligro tu relación actual o una potencial. Si estás soltero, o soltera, este es un buen mes para tratar de encontrar esa persona especial. Si tienes pareja, disfrútala con frescura y alegría.

Salud Mejoras mucho en tus condiciones actuales de salud si has estado padeciendo de problemas asociados con los nervios, o insomnio. Tu biorritmo astral adquiere un nivel estabilizador que te permitirá descansar mejor. Marcha según tu cuerpo te vayan reclamando sus necesidades.

Trabajo

Te van a ofrecer algo que debes pensar muy bien. Aunque es un tiempo adecuado para intentar algo diferente en tu vida laboral, sé prudente mientras tengas a tu regente retrógrado. Surgirá una actividad nueva o una posición a la cual no te habías atrevido aspirar pensando no estar calificado para la misma, si tienes reservas, no te lances aún ya que Mercurio, tu regente, aún está retrógrado.