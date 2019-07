Virgo en julio de 2019: una etapa de tu vida como no la habías vivido jamás

Amor No comentes una situación sentimental en tu trabajo o con tus parientes porque durante este mes de julio con tu regente Mercurio, retrógrado, lo más conveniente es arreglar tus diferencias amorosas con tu pareja sin intervención de más nadie, a menos que se trate de un profesional acreditado como psicólogo o consejero matrimonial, por ejemplo.

Salud En este ciclo estás muy vulnerable a las sugestiones y si te han diagnosticado algún padecimiento no debes impresionarte. Espera un poco y no te sometas a una operación o tratamiento intensivo sin consultar una segunda opinión.

Trabajo

Aunque no te sientas del todo cómodo con una situación laboral asociada con el nombramiento de un jefe o supervisor poco amable o competente, nada lograrás peleando. Haz lo tuyo, aplica tu experiencia y no habrá complicaciones. No olvides que durante este mes de julio debes andar con tacto social debido a la acción retrógrada de Mercurio, todo tiene solución, por supuesto, pero debes poner de tu parte.