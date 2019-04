Virgo en abril 2019: una excitante etapa en tu vida sentimental

Este mes no funcionan los viejos métodos, es el tiempo de la renovación, tanto en tu trabajo como en tu vida amorosa. Algo que te estaba inquietando, una sospecha, temor o duda acerca de alguien que te intrigaba con su actuación empieza a esclarecerse y ves como existe una gran diferencia entre lo que puede llamarse la atracción sexual y un sentimiento amoroso más profundo.

Amor Una persona que en el pasado te hizo vivir momentos muy gratos está cruzándose nuevamente en tu camino y podría existir una segunda oportunidad. Analiza tu presente, si te sientes intuitivamente inclinado a ese romance no pierdas tiempo.

Salud Asegúrate de estar haciendo las cosas como se debe y no estar influido por las indicaciones de personas improvisadas que no saben nada de medicina y pueden estar comprometiendo tu salud con medicamentos extraños y sustancias tóxicas.

Trabajo

Si cometes un error no te pases el mes lamentándote sino subsánalo y aprende en el proceso. No hay ningún problema en equivocarse, la dificultad estriba cuando uno no es capaz de reconocer sus propios desaciertos e insiste en la equivocación.